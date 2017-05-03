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Глава НБКР пошутил: Я знаю, как привести сюда всех туристов — легализуйте марихуану

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423892-ru.html

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Салбурун и знакомство туристов с Иссык-Кулем — выставка в Чолпон-Ате

На Иссык-Куле пройдет международная туристическая выставка-ярмарка

3 мая 2017, 11:28       Комментарии

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов, участвуя во встрече экспертов по обсуждению проекта НСУР до 2040 года, в шутку предложил легализовать марихуану. Его предложение было показано в новостях на телеканале ОТРК.
Во время обсуждения Абдыгулов привел в пример стоимость отдыха на Иссык-Куле и в Турции - за 300 долларов можно слетать в Турцию, билет туда и обратно, 7 дней жить в отелях плюс питание. "С кем вы пытаетесь конкурировать?" - задал вопрос Абдыгулов на встрече с представителями туристической отрасли.
По его словам, у туроператоров нет фишки, которая послужила бы драйвером для привлечения туристов.
Глава Нацбанка задался вопросом "Как сделать туристический рай?" и привел шутливый ответ. "Если вы неолибералисты, придумайте фишки. Я знаю, как привести сюда всех туристов - легализуйте марихуану. Всё. Ничего не надо делать, у вас туристы пачками будут. Весь СНГ будет, мест в гостиницах не останется. Вот это - фишка", - сказал с улыбкой Толкунбек Абдыгулов.
На территории Кыргызстана есть несколько зон, где произрастает конопля. Ежегодно правоохранительные органы проводят мероприятия по уничтожению зарослей дикорастущей конопли.
Изготовление, употребление и сбыт марихуаны в Кыргызстане законодательно запрещено и подразумевает уголовную ответственность.

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