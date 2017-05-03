Кыргызстанцы почувствовали землетрясение — очаг в Таджикистане

3 мая 2017, 11:10 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Кыргызстанцы почувствовали землетрясение, об этом пишут пользователи в социальных сетях.

Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), очаг землетрясения находился в Таджикистане.

"Эпицентр - в 257 километрах к северо-востоку от Душанбе, 105 километрах к югу от Ферганы (Узбекистан) и 26 километрах к северу от таджикского села Кара-Кенжа", - говорится на сайте EMSC.

strong #earthquake (#землетрясение) shakes Tajikistan 8 min ago. Effects derived from witnesses' reports: pic.twitter.com/NDFrXvTHyC

- EMSC (@LastQuake) 3 мая 2017 г. ​Магнитуда толчков составила 5,9, они зафиксированы в 10.47 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В пресс-службе МЧС Кыргызстана сообщили, что уточняются все данные об этом землетрясении.

Почему происходят землетрясения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>