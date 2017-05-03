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В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9Внесены изменения в Налоговый кодекс КР, увеличивающие акциз на табакВнесены изменения в Налоговый кодекс КР, увеличивающие акциз на табак

Кыргызстанцы почувствовали землетрясение — очаг в Таджикистане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423891-ru.html

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Жители Кыргызстана почувствовали землетрясение, эпицентр которого находился на границе с Таджикистаном

3 мая 2017, 11:10       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Кыргызстанцы почувствовали землетрясение, об этом пишут пользователи в социальных сетях.
Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), очаг землетрясения находился в Таджикистане.
"Эпицентр - в 257 километрах к северо-востоку от Душанбе, 105 километрах к югу от Ферганы (Узбекистан) и 26 километрах к северу от таджикского села Кара-Кенжа", - говорится на сайте EMSC.
strong #earthquake (#землетрясение) shakes Tajikistan 8 min ago. Effects derived from witnesses' reports: pic.twitter.com/NDFrXvTHyC
- EMSC (@LastQuake) 3 мая 2017 г. ​Магнитуда толчков составила 5,9, они зафиксированы в 10.47 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
В пресс-службе МЧС Кыргызстана сообщили, что уточняются все данные об этом землетрясении.
Почему происходят землетрясения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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