Часть жителей Бишкека, Токмока и Джалал-Абада на время останутся без газа

3 мая 2017, 11:24 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. На некоторых улицах Бишкека, Токмока и Джалал-Абада временно приостановят подачу природного газа, сообщила пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

В Бишкеке голубого топлива не будет в связи с работами по устранению утечки. С 10 по 12 мая газ отключат в районе, ограниченном отрезками улиц Тоголока Молдо, Кудрука, Профессора Зимы и БЧК.

На четверг, 4 мая, запланированы отключения по улице Дунларова в Токмоке - с 8.00 до 17.00. В Джалал-Абаде голубого топлива в этот день не будет на улице Бакиева - с 9.00 до 16.00.