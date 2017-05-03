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Часть жителей Бишкека, Токмока и Джалал-Абада на время останутся без газа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423890-ru.html

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Порядка 1,2 тыс жителей с."Мыкан" получили доступ к газу

3 мая 2017, 11:24       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. На некоторых улицах Бишкека, Токмока и Джалал-Абада временно приостановят подачу природного газа, сообщила пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
В Бишкеке голубого топлива не будет в связи с работами по устранению утечки. С 10 по 12 мая газ отключат в районе, ограниченном отрезками улиц Тоголока Молдо, Кудрука, Профессора Зимы и БЧК.
На четверг, 4 мая, запланированы отключения по улице Дунларова в Токмоке - с 8.00 до 17.00. В Джалал-Абаде голубого топлива в этот день не будет на улице Бакиева - с 9.00 до 16.00.

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