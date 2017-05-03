Кыргызские курсанты обошли российских и казахских в знании уголовного права

3 мая 2017, 11:32 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Два курсанта Академии МВД Кыргызстана заняли призовые места на международной научно-теоретической конференции в Караганде (Казахстан), сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло 28 апреля в Карагандинской академии МВД Казахстана. Кроме кыргызских и казахских курсантов, в нем участвовали и представители Академии МВД России. Всего в конференции приняли участие 81 человек.

Курсант Молчанова выступила с докладом на тему "К вопросу об уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка" и завоевала первое место. Курсант Усенова выступила с докладом на тему "Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних как фактор детской преступности" и заняла второе место.

Призеры получили благодарственные письма от начальника Карагандинской академии МВД РК Джана Кенжетаева.