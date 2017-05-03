Рима Апасова: За пять лет на кыргызско-казахском бизнес-форуме были заключены контракты более чем на $150 млн

3 мая 2017, 11:25 Комментарии

В рамках ежегодных кыргызско-казахских бизнес-форумов за пять лет между бизнесменами заключено контрактов более чем на $150 млн. Об этом заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Рима Апасова, выступая на бизнес-форуме в Бишкеке.

"Для нас очень важен обмен опытом с казахстанскими компаниями. Сегодня наши соседи применяют в производстве новейшие технологии, и нам это очень интересно. Кыргызстанские предприятия могли применить этот опыт у нас в стране. Нам необходимо развивать промышленность, и использование новейших технологий в производстве было бы уместно", — отмечает вице-президент ТПП КР.

По данным Римы Апасовой, сегодня в различных сферах в Кыргызстане работают совместные кыргызско-казахские предприятия. Представитель ТПП надеется, что по результатам очередного форума их количество увеличится.

Напомним, сегодня, 3 мая, в Бишкеке проходит ежегодный Кыргызско-казахский бизнес-форум. На встрече представлены 30 компаний-производителей из Казахстана и 104 отечественных предприятия.