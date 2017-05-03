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Рима Апасова: За пять лет на кыргызско-казахском бизнес-форуме были заключены контракты более чем на $150 млн

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/rima-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423888-ru.html

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3 мая 2017, 11:25       Комментарии

В рамках ежегодных кыргызско-казахских бизнес-форумов за пять лет между бизнесменами заключено контрактов более чем на $150 млн. Об этом заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Рима Апасова, выступая на бизнес-форуме в Бишкеке.
"Для нас очень важен обмен опытом с казахстанскими компаниями. Сегодня наши соседи применяют в производстве новейшие технологии, и нам это очень интересно. Кыргызстанские предприятия могли применить этот опыт у нас в стране. Нам необходимо развивать промышленность, и использование новейших технологий в производстве было бы уместно", — отмечает вице-президент ТПП КР.
По данным Римы Апасовой, сегодня в различных сферах в Кыргызстане работают совместные кыргызско-казахские предприятия. Представитель ТПП надеется, что по результатам очередного форума их количество увеличится.
Напомним, сегодня, 3 мая, в Бишкеке проходит ежегодный Кыргызско-казахский бизнес-форум. На встрече представлены 30 компаний-производителей из Казахстана и 104 отечественных предприятия.

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