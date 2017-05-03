Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Караколе прошла акция Минюста "Я живу по Конституции"В Караколе прошла акция Минюста "Я живу по Конституции"Карамушкина: Чаще распространяют туберкулез люди, находящиеся на свободеКарамушкина: Чаще распространяют туберкулез люди, находящиеся на свободе

Глава ГСИН: В этом году порядка 200 осужденных будут работать на заводах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359288_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423885-ru.html

Похожие новости

В Южной Корее заработала американская система ПРО

Порядка 1,2 тыс жителей с."Мыкан" получили доступ к газу

Ташиев: Государство должно работать на народ

Судьям местных судов рассказали о порядке обращения в Конституционную палату

На месте ЧС в селе Аюу работает оперативный штаб

3 мая 2017, 10:51       Комментарии

Госслужба исполнения наказаний делает все, чтобы обеспечить заключенных исправительных учреждений работой. Об этом сегодня, 3 мая, на пленарном заседании парламента заявил председатель ГСИН Таалайбек Жапаров.
Отметим, депутаты рассматривают поправки в уголовное законодательство. В частности, изменения предусматривают сроки и условия досрочного освобождения заключенных.
Согласно поправкам, условно-досрочное освобождение предоставляется после полного возмещения ущерба и полного прохождения курса лечения от туберкулеза.
По словам Жапарова, в настоящий момент порядка 200 заключенных исправительных колоний будут работать на двух кирпичных заводах.
"Эти люди получают зарплату. На что они ее тратят - на личные нужды или на выплату ущерба, они решают сами. Помимо заводов, есть другие проекты, реализуемые совместно с международными организациями. К примеру, осужденные, работающие в ГП "Келечек", для сотрудников ГСИН шьют берцы", - сказал Жапаров.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум