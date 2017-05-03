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В парламенте раскритиковали работу Министерства чрезвычайных ситуаций

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359284_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423884-ru.html

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Парламент заслушает информацию правительства о ситуации в Узгене

Депутат ЖК раскритиковал работу МЧС, которое не провело инструктаж с населением опасных районов

Жогорку Кенеш заслушает информацию правительства по ситуации в Узгене

3 мая 2017, 11:00       Комментарии

"В последние 4 месяца в авиакатастрофе в Дача-СУ погибли 39 человек, в селе Аюу - 24 человека, а за три месяца в автокатастрофах погибли 150 человек. Есть ли ответственный за эти происшествия?" - вопросил лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев в своем выступлении на пленарном заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, работа Министерства чрезвычайных ситуаций - не только предотвращать чрезвычайные происшествия, но и гибель людей в них. "Конечно, природные катаклизмы не предупреждают об опасности, но и в этой ситуации можно управлять с помощью науки и технологий", - добавил он.
По мнению депутата, со стороны соответствующих органов было всего одно уведомление в письменном виде, а других работ в целях предотвращения не было проведено. В частности, населению не давали соответствующих инструкций, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
"Недавно видел интервью человека, который уже видел, что идет оползень, однако не знал, как действовать в таких ситуациях, и оповестил людей, живущих там. Он просто занимался хозяйством, хотя мог бы предупредить", - добавил он.
Торобаев отметил, что МЧС работает со старой техникой, которая была куплена еще в бытность министра Камчыбека Ташиева. Нужно закупить новую технику, вместо того чтобы копать лопатами.
Помимо этого, в Кыргызстане есть определенные регионы, где постоянно случаются природные катаклизмы. Этих районов несколько - в частности Лейлексий и Узгенский, Алайский, Сузакский и Базар-Коргонские районы. Оползни там происходят в марте и апреле, а сели сходят до июня.
"Эти все особенности МЧС прекрасно знает. У этого министерства 4 тыс. работников и они могли бы рационально использовать свою рабочую силу", - заметил он.
В заключение Торобаев добавил, что для оповещения о возможности таких ситуаций МЧС может использовать SMS-рассылку, а также обучающий инструктаж в виде видеороликов, которые можно распространять через СМИ и интернет.

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