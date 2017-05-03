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Состояние пострадавших в ДТП школьников стабильное

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359289_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423883-ru.html

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3 мая 2017, 11:13       Комментарии

Состояние детей, пострадавших в результате ДТП на пересечении улиц Чапаева и Алтымышева, стабильное, средней тяжести, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
10-летний М. Эрбол находится в отделении нейротравмы Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Бишкека. А С. Алимбек вышел из комы и 3 мая его перевели в отделение нейротравмы ГДКБ СМП Бишкека.
Наблюдение и лечение детей продолжается.
Напомним, 21 апреля на ул. Чапаева, примерно в 13.35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы № 74.

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