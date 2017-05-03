Состояние пострадавших в ДТП школьников стабильное

3 мая 2017, 11:13 Комментарии

Состояние детей, пострадавших в результате ДТП на пересечении улиц Чапаева и Алтымышева, стабильное, средней тяжести, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

10-летний М. Эрбол находится в отделении нейротравмы Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Бишкека. А С. Алимбек вышел из комы и 3 мая его перевели в отделение нейротравмы ГДКБ СМП Бишкека.

Наблюдение и лечение детей продолжается.

Напомним, 21 апреля на ул. Чапаева, примерно в 13.35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы № 74.