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"Тренд": США будут развивать сотрудничество с Туркменистаном - Дональд Трамп

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-ssh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423882-ru.html

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3 мая 2017, 10:51       Комментарии

Тренд. Президент США Дональд Трамп направил в адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравление по случаю праздника Новруз байрамы, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.
"Американский народ и наши деловые круги будут продолжать исследовать новые области для дальнейшего развития сотрудничества с Туркменистаном", – говорится в письме американского главы.
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Гусейн Гасанов
02.05.17

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