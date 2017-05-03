В Караколе прошла акция Минюста "Я живу по Конституции"

3 мая 2017, 10:52 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В преддверии Дня конституции КР – 5 мая Министерство юстиции страны накануне провело акцию "Я живу по Конституции" в городе Каракол Иссык-Кульской области.

В рамках мероприятия специалисты Минюста КР провели лекции для студентов Кыргызской государственной юридической академии в г.Каракол.

По словам начальник Управления юстиции Иссык-Кульской области Урмата Акулуева, Конституция – это гарант стабильности Кыргызстана. "Молодое поколение должно понимать, что будущее конституционного права зависит именно от них, уже завтра сегодняшним студентам предстоит защищать свои права и права всех соотечественников. На встречах мы стараемся рассказать студентам об истории принятия Конституции, обсуждаем ее значимость для каждого гражданина нашей страны, основные права, обязанности и гарантии, закрепленные Основным законом. Самые активные участники беседы получают памятные сувениры", - сказал он.

Кроме того, акция "Я живу по Конституции" проходит во всех областях Кыргызстана. Она уже прошла в Иссык-Кульской и Ошской областях, сегодня проходит в Баткенской, Нарынской и Таласской областях, 4 мая – в Чуйской области.

В День Конституции КР 5 мая Министерство юстиции КР организует праздничное мероприятие в городе Бишкек в парке Победы им.Д.Асанова.

Отметим, что поддержку в проведении акции оказал проект Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в КР".