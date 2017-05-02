"Караван-сарай": Джаз в Узбекистане объединил разные культуры

3 мая 2017, 10:55 Комментарии

Звуки джаза собрали толпы разных людей в четырех городах на концерты, длившиеся месяц.

Полные залы слушателей, которые неделями наслаждались музыкой на Третьем международном фестивале джаза в Узбекистане. Фестиваль заключал в себе и важное послание о мире и терпимости.

Фестиваль проходил с 30 марта до 30 апреля под эгидой ЮНЕСКО. 30 апреля ЮНЕСКО отмечает Международный день джаза, и он звучал в четырех городах, включая Ташкент.

"Целью фестиваля является предоставление возможности джазовым музыкантам Узбекистана и зарубежья провести празднование этого универсального языка мира, культурного разнообразия и межкультурного диалога", - говорится в публикации ЮНЕСКО.

Фестиваль включал концерты и мастер классы исполнителей из Европы, Турции и Индонезии.

Богатство музыки может превратить молодых узбекистанцев в преданных слушателей, сказал один из участников.

"Такие концерты могут кого-то заинтересовать джазом. В первую очередь – молодое поколение", – сказал "Каравансараю" узбекский джазовый пианист Санджар Нафиков.

Фестиваль поддержан Министерством культуры, государственной Консерваторией, театром "Ильхом", эстрадно-симфоническим оркестром Узбекистана имени Батыра Закирова, а также многими посольствами.

Единство и экономические преференции с помощью музыки

Некоторые слушатели выразили надежду на то, что джазовые фанаты уловили и более масштабное послание.

"Я была на нескольких концертах. И всегда можно увидеть замечательную солидарность музыкантов и узбекских слушателей разных этнических корней", - сказала "Каравансараю" Лилия Мироненко из Ташкента.

Она предложила организовать джазовый фестиваль стран Центральной Азии.

"Этот фестиваль позволил нам увидеть Узбекистан, как составную часть глобальной культуры. Такие события важны для укрепления традиций толерантности, особенно среди молодежи", - говорит "Каравансараю" студент консерватории Насыр Зарипов.

Узбекские джазовые музыканты, приобретая опыт и играя свою музыку, имеют шанс быть услышанными по всему миру, считают наблюдатели.

"Музыка – это важная часть каждой нации, она уступает только языку. Экспорт культуры стал отраслью экономики во многих странах... И только в ваших руках сделать узбекскую музыку известной во всем мире в ее подлинной уникальности", - сказал в интервью "Каравансараю" Ханнес Пиккат, эстонский продюсер, руководитель некоммерческой организации "Muuilmamuusika".

В 1968 году в Ташкенте джазмен Сергей Гилев организовал первый джаз-клуб.

Со временем в стране, вдали от джазовых цантров в Америке и Европе, сложилась собственная джазовая школа, появились ансамбли и оркестры.

В 1996 г в Консерватории стали обучать джазу.

"Мы не проходили традиционной школы джаза, как иностранные джазмены, которые приехали на фестиваль. У нас есть свое лицо, собственное звучание", - сказал "Каравансараю" Саидмурат Муратов, саксофонист и один из организаторов фестиваля.

Обмен опытом с профессионалами

Ослепительный каскад зарубежных джазовых групп, таких как немецкая NÖRD FX и Dwiki Dharmawan World Peace Orchestra из Индонезии мощно прозвучали на ташкентской сцене во время месячного фестиваля.

"Я побывала на концерте дуэта [эстонского певца] Кадри Вооранд и [эстонского гитариста] Марека Талтса 11 апреля. Я никогда не слышала ничего подобного", - сказала "Каравансараю" жительница Ташкента Фарида Сапарова.

"Посещение Ташкента вдохновило меня быть более скромным. [Узбекские музыканты]... охотно делились своими познаниями в местной музыке", - отметил в беседе с "Каравансараем" Марек Талтс.

"Караван-сарай"

Денгиз Уралов

02.05.17