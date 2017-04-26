Определены направления развития сотрудничества в сфере АПК для бизнеса стран ЕАЭС

3 мая 2017, 10:57 Комментарии

Бишкек, 3 апреля /Кабар/. Вопросы стимулирования и развития агропромышленного производства обсудили участники круглого стола "Перспективы импортозамещения в агропромышленном комплексе государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)". Мероприятие было организовано Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) с участием Комиссии по агропромышленному комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей и Международного Конгресса промышленников и предпринимателей.

Директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен в приветственной речи выразил уверенность в том, что для стран Евразийского экономического союза весьма актуально проведение политики импортозамещения в чувствительных сферах с учетом социальной значимости отрасли и необходимости насыщения внутреннего рынка собственной качественной и доступной продукцией. "Решения этих задач можно добиться на основе использования лучших достижений науки и передового опыта, стимулирования конкурентоспособного отечественного производства, трансферта технологий и инноваций", – сказал Станислав Бубен.

Сегодня 61% общего объема товарооборота стран ЕАЭС составляет импорт. Как правило, это те товары, которые могут быть произведены на территории Союза. В денежном выражении на закупку продукции тратится порядка 26,5 млрд долл. США, для сравнения, общегодовой объем государственной поддержки всех стран-участниц практически в три раза меньше.

К примеру, по такой мелкой, казалось бы, позиции, как ягоды (малина, смородина, клюква и т.д.), ЕАЭС в 2016 году импортировал продукции на 426 млн долл. США. Это в 20 раз больше, чем расходы Кыргызской Республики на весь АПК за один год.

Мяса различных видов в Союз было завезено на 1,9 млрд долл. США, что практически в два раза больше всех бюджетных расходов Казахстана на сельское хозяйство за 2015 год.

Ликеров и прочих спиртовых настоек было импортировано на 664 млн долл. США, это в три раза больше, чем пятилетний бюджет Армении на сельское хозяйство.

Участники круглого стола обсудили возможности для изменения ситуации. Вопросы импортозамещения в АПК в первую очередь рассматривались как стимул повышения конкурентоспособности сельхозпродукции и продовольствия. Было отмечено, что необходимы обновление и качественное улучшение отечественных средств сельскохозяйственного производства и материально-технических ресурсов; модернизация и поступательный переход к элементам инновационного развития отрасли; диверсификация производства, в том числе посредством внедрения технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья.

Также были озвучены предложения по формированию и реализации кооперационных проектов, направленных на углубление интеграции в сфере развития производства пищевых микроингредиентов в ЕАЭС. Например, открытие совместных производств по выпуску комплексных пищевых добавок, белковых продуктов, протеинов животного и растительного происхождения, соевых и пшеничных волокон (клечатка, отруби пшеничные) и т.д.

Особое внимание было уделено возможности объединения представителей малого и среднего бизнеса – производителей продовольственных товаров стран Союза в единую сеть, создание для них благоприятных сбытовых условий.

Рассмотрены реализуемые кооперационные проекты и предложены новые механизмы и инструменты по разработке импортозамещающих межгосударственных проектов и дальнейшему созданию благоприятных условий для интеграции. Например, развитие товаропроводящей системы путем расширения инфраструктуры хранения, транспортировки, сортировки, фасовки, упаковки и т.д.

В мероприятии приняли участие руководители профильных отраслевых министерств стран Союза, крупнейших ассоциаций, союзов и компаний по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ведущих торговых и оптово-розничных сетей десяти стран, в том числе Италии, Ирана, Вьетнама, Узбекистана, а также международных организаций.

Пресс-служба ЕЭК