Подписан Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс КР"

3 мая 2017, 10:59 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Налоговый кодекс КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.

Цель Закона - устранение противоречий, дублирования и унификация статей Налогового кодекса, предусматривающих освобождение от НДС поставок лекарственных средств медицинского и ветеринарного назначения.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.