Ввезти оборудование и спортинвентарь для Чемпионата мира по футболу 2018 года станет проще

3 мая 2017, 11:00 Комментарии

Бишкек, 3 апреля /Кабар/. Коллегия ЕЭК на очередном заседании 2 мая 2017 года приняла решение об упрощении порядка временного ввоза технического оборудования и спортивного инвентаря, предназначенных для обеспечения работы футбольных команд, судейской коллегии, организаторов, вещательных компаний и прессы на Кубке конфедераций FIFA и Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Принятое решение не распространяется на иные спортивные состязания.

Решением утвержден упрощенный порядок заполнения декларации на товары и транзитной декларации, а также возможность использовать в качестве декларации на товары и транзитной декларации транспортные, коммерческие и иные документы. Кроме того, предусмотрен отдельный классификатор для такого рода оборудования. Это снизит издержки организаторов и участников Чемпионата мира по футболу, существенно упростит администрирование процедуры ввоза и вывоза инвентаря и позволит оптимизировать деятельность таможенных органов при осуществлении таможенного контроля.

Кроме того, на Коллегии ЕЭК были приняты рекомендации по формированию единого терминологического пространства в сфере обращения лекарственных средств. В частности, рабочей группой, в которую вошли представители всех пяти стран Союза и фармацевтического бизнес-сообщества, разработан Информационный справочник понятий. В нем содержатся основные термины и формулировки, которые применяются в рамках единой правовой среды для однозначного понимания норм права в области регулирования обращения лекарств. Это позволит обеспечить единство подходов к оценке и допуску лекарств на рынок.

Формирование указанного справочника предусмотрено Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.

Для удобства пользователей наиболее значимые и часто встречающиеся в актах Совета и Коллегии ЕЭК термины с их определениями сведены в онлайн-справочник, размещенный на портале Союза​.

Коллегия ЕЭК одобрила проект распоряжения Совета Комиссии "Об актах ЕЭК по вопросам регулирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ЕАЭС", в котором сформирован перечень из 25 нормативных актов, планируемых к принятию в 2017-2019 годах.

Также на заседании Коллегии Комиссии одобрен проект распоряжения Совета ЕЭК, предусматривающий создание рабочей группы, которая должна будет определить принципы, методы и технологии идентификации различных групп товаров, в том числе путем маркировки контрольными знаками. В частности, члены рабочей группы и привлекаемые эксперты должны изучить потенциал уже действующих национальных систем идентификации и возможности их сопряжения через портал Евразийской экономической комиссии.

Пресс-служба ЕЭК