С.Сидорский: "Наша цель – ускорить внедрение инновационных технологий в агропромышленный комплекс"

3 мая 2017, 11:04 Комментарии

Бишкек, 3 апреля /Кабар/. Деятельность Евразийской сельскохозяйственной технологической платформы должна быть направлена на мобилизацию научного потенциала для совместного решения первостепенных задач в сельском хозяйстве стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает член Коллегии (министр) по промышленной и агропромышленной политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский. "Это, в конечном итоге, позволит разработать инновационные продукты и внедрить их в АПК. Наша цель состоит в том, чтобы вся цепочка добавленных стоимостей максимально производилась в Союзе", – такое заявление Сергей Сидорский сделал на Координационном совещании Евразийской сельскохозяйственной технологической платформы, которое прошло в ЕЭК.

В мероприятии приняли участие более ста представителей ведущих аграрных научно-исследовательских институтов и инновационных центров государств-членов Союза. Дискуссии велись на пленарном заседании, а также в рамках четырех круглых столов по темам: "Сельскохозяйственная экономика", "Животноводство", "Ветеринарная медицина", "Селекция растений и земледелие".

Министр по промышленной и агропромышленной политике ЕЭК отметил, что углубление кооперации в научно-технической и инновационных сферах имеет первостепенное значение для развития Союза. Сейчас удельный вес высокотехнологичных производств в странах ЕАЭС не превышает 4%. Это в три раза ниже показателя развитых стран мира. Необходимо опережающими темпами внедрять инновационные разработки в агропромышленный комплекс (АПК) Союза, чтобы повысить конкурентоспособность отрасли. Кроме того, сохраняется отрицательное сальдо в торговле с третьими странами. По итогам прошлого года товарооборот по продовольственным товарам стран "пятерки" превысил 43 млрд долларов США, из которых 61% (26,5 млрд долларов США) приходится на импорт.

Особое внимание было уделено необходимости реализации совместных межгосударственных проектов и формированию евразийских центров компетенции. Это позволит повысить эффективность и результативность использования научного потенциала государств-членов, рационально расходовать средства, исключить дублирование научных исследований и конструкторских разработок в агропромышленной сфере и наращивать кооперацию в научной и инновационной деятельности. Была отмечена необходимость адаптации разработок к условиям функционирования всех форм хозяйствования субъектов АПК. По мнению Сергея Сидорского, особенно это актуально для Армении, Казахстана и Кыргызстана, где основные объемы производства сосредоточены в мелких и средних хозяйствах. "Мы не должны ориентироваться на создание условий только для крупного бизнеса", – подчеркнул министр ЕЭК.

Актуальность вопросов модернизации и поступательного перехода к инновационному развитию отраслей АПК, необходимость диверсификации производства, в том числе, посредством внедрения технологий глубокой и комплексной переработки сельскохозяйственного сырья, отметили представители научного сообщества стран ЕАЭС – координатор Национального аграрного университета Армении по участию в программах Евразийской сельскохозяйственной технологической платформы, профессор Эдуард Казарян, заведующий Витебской академией, профессор Александр Курдеко, председатель совета директоров НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр", академик Национальной академии наук Республики Казахстан Гани Калиев, академик Российской академии наук Иван Ушачев.

Определенный интерес участников мероприятия вызвали предложения по разработке схемы размещения производств и формированию согласованных прогнозов научно-технологического развития приоритетных отраслей АПК стран Союза.

На совещании было избрано правление Евразийской сельскохозяйственной технологической платформы и определены руководители восьми секций. Членами правления стали академик Национальной академии наук Республики Беларусь Иван Шейко, академик Национальной академии наук Республики Казахстан Гани Калиев, академик Российской академии наук Иван Ушачев.

Пресс-служба ЕЭК