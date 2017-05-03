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Внесены изменения в Налоговый кодекс КР, увеличивающие акциз на табак

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423875-ru.html

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3 мая 2017, 11:09       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменения в Налоговый кодекс КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.
Цель Закона - пополнение доходной части государственного бюджета, поэтапная гармонизация ставок акцизного налога на табачные изделия со ставками акцизного налога, установленного в странах, входящих в ЕАЭС, а также сокращение табакокурения в КР.
Вносимые Законом поправки в часть 1 статьи 287 (Базовые ставки акциза) Налогового кодекса, предусматривают ежегодное (с 2018 по 2022 годы) увеличение базовых ставок акцизного налога на табачные изделия.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

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