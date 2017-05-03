Внесены изменения в Налоговый кодекс КР, увеличивающие акциз на табак

3 мая 2017, 11:09 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменения в Налоговый кодекс КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.

Цель Закона - пополнение доходной части государственного бюджета, поэтапная гармонизация ставок акцизного налога на табачные изделия со ставками акцизного налога, установленного в странах, входящих в ЕАЭС, а также сокращение табакокурения в КР.

Вносимые Законом поправки в часть 1 статьи 287 (Базовые ставки акциза) Налогового кодекса, предусматривают ежегодное (с 2018 по 2022 годы) увеличение базовых ставок акцизного налога на табачные изделия.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.