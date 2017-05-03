Жогорку Кенеш заслушает информацию правительства по ситуации в Узгене

3 мая 2017, 10:11 Комментарии

Жогорку Кенеше завтра, 4 мая, заслушает информацию правительства по ситуации в Узгене. На заседании 3 мая депутат Курманкул Зулушев ("Республика - Ата-Журт") предложил пригласить министра чрезвычайных ситуаций и вице-премьер-министра в ЖК, чтобы получить информацию.

"Сейчас мы говорим о переселении населения, но ведь не решен вопрос с участками. Куда их переселять? Может быть нужны поправки в ЖК. Давайте окажем содействие", - сказал он.

Депутат Дастан Бекешев (СДПК) выразил мнение, что нет надобности в приглашении министров, вице-премьера и глав различных структур. "Пусть они работают на месте ЧС. Информацию нам могут предоставить и их заместители", - сказал он.

Спикер Чыныбай Турсунбеков сообщил, что сегодня в Узгене пройдет заседание правительства во главе с премьер-министром. "Заслушать их сегодня мы не сможем. Но можно пригласить их на завтра", - сказал он.

Депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") поддержал предложение спикера. "Когда у нас в стране такая трагедия, парламент не может остаться в стороне. ЖК в обязательном порядке должен высказать свою позицию. Давайте заслушаем информацию правительства завтра, вместо раздела "Разное", - сказал он.

В итоге предложение было поставлено на голосование и получило поддержку 89 депутатов, прошедших регистрацию.