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Жогорку Кенеш заслушает информацию правительства по ситуации в Узгене

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423874-ru.html

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Депутаты ЖК перечислят трехдневную зарплату семьям погибших и пострадавшим при оползне в Узгене

3 мая 2017, 10:11       Комментарии

Жогорку Кенеше завтра, 4 мая, заслушает информацию правительства по ситуации в Узгене. На заседании 3 мая депутат Курманкул Зулушев ("Республика - Ата-Журт") предложил пригласить министра чрезвычайных ситуаций и вице-премьер-министра в ЖК, чтобы получить информацию.
"Сейчас мы говорим о переселении населения, но ведь не решен вопрос с участками. Куда их переселять? Может быть нужны поправки в ЖК. Давайте окажем содействие", - сказал он.
Депутат Дастан Бекешев (СДПК) выразил мнение, что нет надобности в приглашении министров, вице-премьера и глав различных структур. "Пусть они работают на месте ЧС. Информацию нам могут предоставить и их заместители", - сказал он.
Спикер Чыныбай Турсунбеков сообщил, что сегодня в Узгене пройдет заседание правительства во главе с премьер-министром. "Заслушать их сегодня мы не сможем. Но можно пригласить их на завтра", - сказал он.
Депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") поддержал предложение спикера. "Когда у нас в стране такая трагедия, парламент не может остаться в стороне. ЖК в обязательном порядке должен высказать свою позицию. Давайте заслушаем информацию правительства завтра, вместо раздела "Разное", - сказал он.
В итоге предложение было поставлено на голосование и получило поддержку 89 депутатов, прошедших регистрацию.

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