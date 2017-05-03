Минфин отказывался увеличивать размер пайковых военнослужащим, однако выплачивал своим сотрудникам компенсации на питание в 4-5 тыс. сомов, - К.Оторбаев

3 мая 2017, 10:20 Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев просит правительство пересмотреть нормы продовольственного пайка военнослужащих, сообщает его пресс-служба. На закрытом заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 2 мая правозащитник рассказал, что в апреле 2009 года на основании информации Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции и изучения средних цен на рынках страны МЧС составил расчет, согласно которому фактическая стоимость продовольствия по норме общевойскового пайка составила 103 сома в сутки. Однако в связи с недостаточностью выделенных бюджетных ассигнований приказом МЧС вместо 103 сомов была установлена норма в 84 сома в сутки.

Аппарат омбудсмена отмечает, что Госкомитет по делам обороны в 2015 году вносил дополнение в нормы продовольственных пайков, но Министерство финансов отказало в виду ограниченности денежных средств.

"Тем не менее Минфин своим сотрудникам выплачивал компенсации на питание. Работающие по срочным трудовым договорам получали ежемесячно по 5 тыс. сомов, а технический персонал - 4 тыс. сомов. Счетная палат считает выплаты компенсаций министерством незаконными. Такие выводы содержатся в отчете о результатах аудита деятельности ведомства за 2014 год", - сообщил К.Отрбаев.