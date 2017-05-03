Более 1 тыс. школьников столицы зажгут свечи памяти ко Дню Победы в ВОВ

3 мая 2017, 10:37 Комментарии

В парке имени Даира Асанова 4 мая пройдет акция "Зажжем свечу памяти". Об этом на пресс-конференции в АКИpress сообщил председатель совета ветеранов Государственной пограничной службы Сталбек Асакеев. По его словам, целью акции является обратить внимание молодежи к поиску и воскрешению имен, раскрытию неизвестных страниц подвига предков в борьбе с фашизмом.

"Одной из важнейших задач акции является подтверждение приверженности традициям дружбы и братства, сформированным советским народом в борьбе с фашистским нацизмом", - сказал он.

Представитель Октябрьского акимиата Бишкека Гульнара Алжанбаева рассказала, что более 1 тыс. участников соберутся в сквере физкультурников на пересечении улиц Ахунбаева и Байтик Баатыра проведут шествие по улице Байтик Баатыра от Ахунбаева до Аалы Токомбаева. Мероприятие завершится зажжением свечей.