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Более 1 тыс. школьников столицы зажгут свечи памяти ко Дню Победы в ВОВ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423872-ru.html

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В столичном парке "Ата-Тюрк" установлены большие уличные шахматы

3 мая 2017, 10:37       Комментарии

В парке имени Даира Асанова 4 мая пройдет акция "Зажжем свечу памяти". Об этом на пресс-конференции в АКИpress сообщил председатель совета ветеранов Государственной пограничной службы Сталбек Асакеев. По его словам, целью акции является обратить внимание молодежи к поиску и воскрешению имен, раскрытию неизвестных страниц подвига предков в борьбе с фашизмом.
"Одной из важнейших задач акции является подтверждение приверженности традициям дружбы и братства, сформированным советским народом в борьбе с фашистским нацизмом", - сказал он.
Представитель Октябрьского акимиата Бишкека Гульнара Алжанбаева рассказала, что более 1 тыс. участников соберутся в сквере физкультурников на пересечении улиц Ахунбаева и Байтик Баатыра проведут шествие по улице Байтик Баатыра от Ахунбаева до Аалы Токомбаева. Мероприятие завершится зажжением свечей.

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