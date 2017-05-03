Депутат напомнила МВД о просьбе тубдиспансера оказать содействие в принудительном лечении граждан, бросивших лечение

3 мая 2017, 10:43 Комментарии

Сотрудники тубдиспансера обращались в Министерство внутренних дел с просьбой оказать содействие в принудительном лечении граждан, бросивших лечение. Об этом 3 мая на заседании парламента сообщила депутат Ирина Карамушкина(СДПК). "Сегодня граждане, которые находятся на свободе, распространяют туберкулез. Я сегодня прошлась пешком по площади, там же все оплевано и охаркано. На ступеньках ЖК все оплевано и охаркано. Посмотрите, что творится на базарах, парковых территориях. Я помню, работники тубдиспансера обращались к МВД с просьбой оказать содействие в принудительном лечении граждан, бросивших лечение. Лечение на самом деле долгое - на протяжении 18 месяцев нужно ездить каждый день на лечение, принимать большое количество лекарств и поэтому многие бросают лечение после 5-6 месяцев. Сотрудники турбдиспансера просили: "Помогите вылечить наших граждан, которые безалаберно относятся к своему здоровью и не думают о здоровье других", - сказала она.

В ответ заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов заявил, что вопрос будет взят на разработку. "Мы с Минздравом будем проводить соответствующие работы по данному направлению", - сказал он.