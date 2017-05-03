В Бишкеке выбрали лучшую топ-модель. Она прошла даже интеллектуальный этап

3 мая 2017, 10:51 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Победительницей конкурса "Топ-модель Кыргызстана - 2017" стала 18-летняя студентка Кыргызского аграрного университета имени Скрябина Айдана Мамаджанова.

Она и еще 16 участниц боролись за возможность представлять страну на международном конкурсе "Топ-модель мира - 2017".

© Sputnik / Асель МинбаеваПобедительницей конкурса "Топ-модель Кыргызстана — 2017" стала 18-летняя студентка Кыргызского аграрного университета имени Скрябина Айдана Мамаджанова (в центре) Девушка достойно выступила и на интеллектуальном конкурсе, учитывая, что для многих участниц он стал провальным. Например, одна конкурсантка перепутала фамилию известного русского писателя Александра Грибоедова, назвав его Дорбоедовым.

Мамаджановой же попался вопрос о том, каким она видит Кыргызстан через 10 лет.

"Верю, что Кыргызстан станет процветающим государством, где будут использоваться современные технологии. Надеюсь, что людям станет легче передвигаться из одной точки страны в другую, так как построят хорошие, ровные дороги и даже метро", - поделилась мыслями девушка.

Айдана Мамаджанова в конкурсах красоты не новичок: в январе она уже представляла страну на международном бьюти-смотре Queen of Brilliancy International 2017, однако в пятерку финалисток не вошла.

О том, как сложились судьбы "Мисс Кыргызстан", которые представляли страну на международных бьюти-состязаниях, читайте в материале Sputnik>>