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В Бишкеке выбрали лучшую топ-модель. Она прошла даже интеллектуальный этап

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423869-ru.html

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3 мая 2017, 10:51       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Победительницей конкурса "Топ-модель Кыргызстана - 2017" стала 18-летняя студентка Кыргызского аграрного университета имени Скрябина Айдана Мамаджанова.
Она и еще 16 участниц боролись за возможность представлять страну на международном конкурсе "Топ-модель мира - 2017".
© Sputnik / Асель МинбаеваПобедительницей конкурса "Топ-модель Кыргызстана — 2017" стала 18-летняя студентка Кыргызского аграрного университета имени Скрябина Айдана Мамаджанова (в центре) Девушка достойно выступила и на интеллектуальном конкурсе, учитывая, что для многих участниц он стал провальным. Например, одна конкурсантка перепутала фамилию известного русского писателя Александра Грибоедова, назвав его Дорбоедовым.
Мамаджановой же попался вопрос о том, каким она видит Кыргызстан через 10 лет.
"Верю, что Кыргызстан станет процветающим государством, где будут использоваться современные технологии. Надеюсь, что людям станет легче передвигаться из одной точки страны в другую, так как построят хорошие, ровные дороги и даже метро", - поделилась мыслями девушка.
Айдана Мамаджанова в конкурсах красоты не новичок: в январе она уже представляла страну на международном бьюти-смотре Queen of Brilliancy International 2017, однако в пятерку финалисток не вошла.
О том, как сложились судьбы "Мисс Кыргызстан", которые представляли страну на международных бьюти-состязаниях, читайте в материале Sputnik>>

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