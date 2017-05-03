"Газпром" снизил тарифы на природный газ для населения

3 мая 2017, 10:33 Комментарии

Тарифы на природный газ на май 2017 года для населения республики составили 14,19 сома за 1 м3, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП — 17,42 сома за 1 м3, без учета НсП — 17,26 сома за 1 м3. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Кыргызстан" .

"В соответствии с приказами Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве Кыргызской Республики, ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому Национальным банком Кыргызской Республики на 1 число каждого месяца", — поясняют в компании.

Официальный курс доллара на 1 мая 2017 года составил 67,50 сома за 1 доллар США.

Напомним, в апреле тариф для населения составлял 14,37 сома за 1 м3 природного газа, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП — 17,62 сома за 1 м3, без учета НсП — 17,46 сома за 1 м3.