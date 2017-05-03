Парламент заслушает информацию правительства о ситуации в Узгене

3 мая 2017, 10:42 Комментарии

Депутат Курманкул Зулушев ("Республика – Ата-Журт") во время пленарного заседания парламента предложил пригласить министра чрезвычайных ситуаций и вице-премьер-министра, чтобы заслушать информацию о ситуации в Узгене.

По его словам, в то время, как многие говорят о переселении граждан проживающих в опасных районах, вопрос с участками для них остается открытым.

"Куда их переселять? Может быть, нужны поправки в законе? Давайте окажем содействие", – сказал он.

Однако Дастан Бекешев (СДПК) отметил, что нет нужды приглашать в парламент министра ЧС.

"Пусть они работают на месте ЧС. Информацию нам могут предоставить и их заместители", – сказал он.

Позже спикер Чыныбай Турсунбеков сообщил, что пригласить в парламент правительство невозможно.

"Сегодня в Узгене пройдет заседание правительства, но можно пригласить их завтра", – сказал он.

По итогам голосования предложение было поддержано.

Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. Найдены тела трех девочек. 2 мая обнаружили тела еще двоих, в том числе ребенка. Поиски остальных продолжаются.