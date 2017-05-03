С 2018 года в Кыргызстане увеличат базовые ставки акцизного налога на табачные изделия

3 мая 2017, 10:47 Комментарии

С 1 января 2018 года в Кыргызстане увеличат базовые ставки акцизного налога на табачные изделия. Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики", сообщает пресс-служба президента.

По данным ведомства, закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.

"Цель закона — пополнение доходной части государственного бюджета, поэтапная гармонизация ставок акцизного налога на табачные изделия со ставками акцизного налога, установленного в странах, входящих в ЕАЭС, а также сокращение табакокурения в КР. Вносимые законом поправки в часть 1 статьи 287 (базовые ставки акциза) Налогового кодекса, предусматривают ежегодное (с 2018 по 2022 годы) увеличение базовых ставок акцизного налога на табачные изделия", – говорится в сообщении.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.