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С 2018 года в Кыргызстане увеличат базовые ставки акцизного налога на табачные изделия

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/s-2018...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423866-ru.html

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3 мая 2017, 10:47       Комментарии

С 1 января 2018 года в Кыргызстане увеличат базовые ставки акцизного налога на табачные изделия. Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики", сообщает пресс-служба президента.
По данным ведомства, закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.
"Цель закона — пополнение доходной части государственного бюджета, поэтапная гармонизация ставок акцизного налога на табачные изделия со ставками акцизного налога, установленного в странах, входящих в ЕАЭС, а также сокращение табакокурения в КР. Вносимые законом поправки в часть 1 статьи 287 (базовые ставки акциза) Налогового кодекса, предусматривают ежегодное (с 2018 по 2022 годы) увеличение базовых ставок акцизного налога на табачные изделия", – говорится в сообщении.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

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