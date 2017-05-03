Президент ТПП КР: Казахстанские бизнесмены готовы вкладывать в Кыргызстан

3 мая 2017, 10:48 Комментарии

"У меня есть информация, что часть казахстанских бизнесменов готовы вкладывать в Кыргызстан. Им просто нужны гарантии и условия", — заявил на открытии бизнес-форума в Бишкеке президент Торгово-промышленной палаты КР Марат Шаршекеев.

Он отметил, что работа на кыргызско-казахском бизнес-форуме всегда проходит по-деловому. После таких встреч стороны заключают по 3-4 контракта.

"Здесь бизнесмены напрямую работают друг с другом. Между нами были моменты, когда товарооборот достигал $1 млрд., сегодня же он составляет $560 млн. Это в первую очередь связано с тем, что изменились требования", — подчеркнул Шаршекеев.

Он отметил, что Кыргызстану интересно участвовать в работе крупных казахстанских предприятий, равно как и привлекать инвесторов из соседней республики в КР.

"В Кыргызстане в последнее время сохраняется определенная стабильность. Революции, происходившие каждые пять лет, ушли в прошлое. И это позитивно отражается на инвестиционном климате республики. Бизнес любит тишину и стабильность. Для нас важно, чтобы инвестор не боялся заходить к нам. У нас много интересных проектов, особенно в туристической сфере", — заключил президент ТПП КР.

Напомним, в Бишкеке проходит кыргызско-казахский бизнес-форум. Во встрече принимают участие порядка 30 казахстанских компаний-производителей.