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Конституционная палата проведет "День открытых дверей"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/konsti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423864-ru.html

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Судьям Бишкека и Чуйской области рассказали о деятельности Конституционной палаты

3 мая 2017, 10:56       Комментарии

Конституционная палата Верховного суда КР 4 мая проведет "День открытых дверей" для студентов юридических факультетов вузов Бишкека, подведет итоги конкурса эссе и видеороликов среди студентов. Об этом сообщает пресс-служба Конституционной палаты.
Данные мероприятия приурочены ко Дню Конституции Кыргызской Республики.
"Целью мероприятий является ознакомление будущих юристов и широкой общественности с Основным законом страны и его значением в жизни каждого гражданина, а также с деятельностью Конституционной палаты, ее ролью в строительстве демократического и правового государства", — отмечают в Конституционной палате.
Напомним, 5 мая в Кыргызстане отмечается День Конституции.

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