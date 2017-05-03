Конституционная палата проведет "День открытых дверей"

3 мая 2017, 10:56 Комментарии

Конституционная палата Верховного суда КР 4 мая проведет "День открытых дверей" для студентов юридических факультетов вузов Бишкека, подведет итоги конкурса эссе и видеороликов среди студентов. Об этом сообщает пресс-служба Конституционной палаты.

Данные мероприятия приурочены ко Дню Конституции Кыргызской Республики.

"Целью мероприятий является ознакомление будущих юристов и широкой общественности с Основным законом страны и его значением в жизни каждого гражданина, а также с деятельностью Конституционной палаты, ее ролью в строительстве демократического и правового государства", — отмечают в Конституционной палате.

Напомним, 5 мая в Кыргызстане отмечается День Конституции.