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Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359285_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423863-ru.html

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Что имела в виду Джакупова? И как она теперь пытается отмазаться

3 мая 2017, 10:16       Комментарии

Согласно сообщению Министерства культуры, информации и туризма, 15 мая 2017 года в Кыргызстане будет отключено аналоговое телевидение. Мобильный оператор О! делает телевидение мобильным и доступным большинству кыргызстанцев. Отныне помимо любых мобильных устройств - смартфонов, планшетов, ПК на всех популярных платформах - web, iOS, Android - оно доступно всем пользователям телевизоров Sony, Phillips, Samsung на платформе Smart TV.
Подключите O!TV за пару минут - скачайте приложение в магазине приложений Smart TV своего телевизора. Наберите команду *750*1#, после чего получите пароль, используйте его и ваш номер телефона для авторизации – всё, ТВ в вашем устройстве готово к просмотру!
Напомним, O!TV доступен абонентам любого кыргызстанского оператора связи, но только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ каналов не тарифицируется. Подпишитесь на любой пакет услуги "O!TV" за ежедневную абонентскую плату (с учетом НДС, без НсП):
<li>"Базовый" 40 каналов – 3 сома; *750*1#,</li><li> "Стандарт" 100 каналов – 5 сомов; *750*2#,</li><li> "Премиум" 130 каналов – 7 сомов. *750*3#.</li>
Для справки: мобильное приложение O!TV входит в топ-10 самых популярных бесплатных приложений Кыргызстана на Google Play и App Store. Количество скачиваний уже преодолело планку 50 тысяч пользователей, а это значит, тысячи кыргызстанцев оценили возможность всегда быть в центре событий и наслаждаться просмотром шедевров и новинок мирового и отечественного кинематографа в любое время и в любом месте!
Подробнее на www.otv.kg, а также по телефонам 707 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).
O!TV - Приятного просмотра!
В центре внимания.

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