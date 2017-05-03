Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат ЖК раскритиковал работу МЧС, которое не провело инструктаж с населением опасных районовДепутат ЖК раскритиковал работу МЧС, которое не провело инструктаж с населением опасных районовГлаве Совета ветеранов ГСИН К.Токоеву первому в Кыргызстане вручили российскую медаль им.Путилина (фото)Главе Совета ветеранов ГСИН К.Токоеву первому в Кыргызстане вручили российскую медаль им.Путилина (фото)

Румыны построят 182-метровое судно для норвежского миллиардера

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359281_ry...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423862-ru.html

Похожие новости

Султай Чынгыз завоевал бронзу на чемпионате мира по шахматам среди школьников в Румынии

Сноудену вручили премию Норвежского ПЕН-центра

Китай и Евросоюз собираются вместе построить деревню на Луне

В 12 мкр построят жилой дом для военнослужащих

Введен в эксплуатацию многоквартирный дом, построенный для военнослужащих Бишкекского гарнизона

3 мая 2017, 10:27       Комментарии

Норвежский миллиардер Хьелль Инге Рёкке (Kjell Inge Røkke) разместил заказ на постройку 182-метрового частного исследовательского судна REV (Research Expedition Vessel, "Исследовательское Экспедиционное Судно"). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на SuperYacht Times.
Строительство будет производиться на принадлежащей норвежской компании VARD верфи в румынском городе Тулча. Проект создан известным дизайнером суперъяхт Эспеном Ойно (Espen Oeino). Оно рассчитано на команду из 60 ученых и 40 членов экипажа. Проектная дальность автономного плавания - 21 120 морских миль (39 114 километров), что составляет 98 процентов от окружности Земли. Судно будет использоваться для исследования экологического состояния океанской среды совместно с норвежским отделением Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund). Ожидается, что оно будет сдано в эксплуатацию в 2020 году.
"Для строительства такого судна на частные средства нет никакого экономического оправдания, но оно важно для океана. Судно будет доступно как арена для деятельности ученых и исследователей по всему миру", - прокомментировал проект Хьелль Инге Рёкке.
"REV - наверно, самый интересный и самый важный проект, над которым я когда-либо работал", - сказал Эспен Ойно.
Хьелль Инге Рёкке - норвежский бизнесмен, один из самых богатых людей Норвегии (состояние по данным Forbes - 2,7 миллиарда долларов). Родился в 1958 году, среднего и вышнего образования не получил, начал трудовую деятельность в 18 лет матросом на рыболовецком траулере. В 1988 основал в Сиэтле (США) компанию по торговле морепродуктами American Seafoods, которая заложила основы его состояния.
Эспен Ойно - норвежский морской архитектор и дизайнер суперъяхт.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум