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Обвиняемый в смерти 4 кыргызстанцев в ДТП в Саратове полностью признал вину

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359254_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423861-ru.html

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3 мая 2017, 10:36       Комментарии

В Саратовской области следователи завершили уголовное дело по факту автокатастрофы, которая унесла жизни семи человек, в том числе четверых кыргызстанцев. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Саратовской области.
В комитете сообщили, что 33-летний житель Пензенской области, который проходит обвиняемым, полностью признал свою вину. Следователи собрали полную доказательную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Напомним, ДТП произошло 15 января, примерно в 4.30 утра на автотрассе Нижний Новгород-Саратов ФАД 1Р158н. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет.
В результате ДТП водитель и шесть пассажиров минивена скончались, четверо из них являлись гражданами Кыргызстана.

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