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В Бишкеке проходит тренинг по выявлению коррупционных рисков в госорганах

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423859-ru.html

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3 мая 2017, 10:18       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Бишкеке проходит тренинг по выявлению коррупционных рисков в госорганах.
В тренинге принимают участие представители порядка 63 госорганов, акционерных обществ с государственной долей.
По словам заведующего сектором анализа и прогнозирования угроз безопасности Секретариата Совета безопасности Марата Каратаева, мероприятие является важным, так как для эффективной борьбы с коррупцией нужен единый подход и общие стандарты.
"В этом отношении уполномоченные государственные органы являются непосредственными реализаторами акнтикоррупционной политики", - сказал он.
Также он сообщил, что на сегодня Секретариат Совбеза КР разработал акнтикоррупционные планы в отношении 34 государственных органов в соответствии с указом президента страны от 2013 года.
В свою очередь независимый эксперт Эрким Мамбеталиева также отметила, что семинар направлен на оказание помощи госорганам при выявлении коррупционных рисков.
"Так как не было единого подхода выявления коррупционных рисков, для госорганов эта работа была сложной", - отметила она.

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