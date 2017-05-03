Посол Кыргызстана Д.Сыдыков вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана

3 мая 2017, 10:24 Комментарии

Ташкент, 3 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Назначенный Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков накануне вручил Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву верительные грамоты. Об этом сообщает узбекское Национальное информационное агентство.

Президент Ш.Мирзиёев, тепло приветствуя Д.Сыдыкова отметил, что Узбекистан рассматривает повышение на новый уровень взаимосвязей с Кыргызстаном как важную задачу. "Испытанные временем узы братства между нашими народами укрепляются в духе взаимного уважения и дружеских отношений, общих культурных ценностей", - подчеркнул он.

"Проведенные в Самарканде переговоры президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Кыргызстана Алмазбека Атамбаева открыли новую страницу двустороннего сотрудничества. Узбекистан готов к еще более эффективным взаимосвязям с Кыргызстаном на основе взаимного уважения, обоюдного признания интересов сторон и в соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.

В этот же день Президент Узбекистана также принял верительные грамоты назначенного главой делегации Европейского союза в РУз Эдуардса Стипрайса, назначенных послами Французской Республики, Итальянской Республики, Чешской Республики, Японии, Арабской Республики Египет, Турецкой Республики и Королевства Саудовская Аравия в Узбекистане.

Шавкат Мирзиёев, искренне поздравив послов с началом их миссии в Узбекистане, пожелал им успехов в ответственной деятельности.