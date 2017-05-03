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Депутат ЖК раскритиковал работу МЧС, которое не провело инструктаж с населением опасных районов

Источник:
http://kabar.kg/news/deputat-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423857-ru.html

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3 мая 2017, 10:30       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Министерство чрезвычайных ситуации должно было вместе с предупреждением об опасности оползня провести инструктаж с жителями опасных районов", - заявил депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев сегодня на заседании парламента.
По его словам, с начала года в стране произошло очень много ЧС, повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы. "Они все говорят, что предупреждали жителей опасных районов об опасности и попросили переехать в другое место. Но никто не послушался и остался там жить. Как известно, они отправили письменное оповещение. Но они не провели инструктаж с жителями. Жители не знают, как себя вести при ЧС. Вот вчера один из жителей села Аюу говорит, что увидел, как оползень сдвинулась, но не придал этому значения и пошел спать. Потом опять вышел посмотреть и через 1-2 минуты оползень сошел. То есть он не знал, как себя вести и что делать при ЧС. МЧС должно было провести инструктаж с жителями и рассказать, как себя вести, что нужно было бить тревогу и спасаться", - сказал Б.Торобаев.
Также парламентарий отметил, что у министерства нет техники, чтобы оперативно проводить работу по расчистке последствий оползня. Спасатели работают лопатами. Вся техника старая. Как он подчеркнул, нужно обновить технопарк министерства, потому что эти природные катаклизмы такие как: оползень, сель будут повторяться ежегодно.
Также депутаты Жогорку Кенеша приняли решение завтра, на своем заседании вместо раздела "разное" рассмотреть вопрос ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуации.

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