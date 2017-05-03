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WSJ: телефонный разговор Путина и Трампа длился около 30 минут

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/wsj-telef...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423856-ru.html

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3 мая 2017, 10:32       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длился около 30 минут, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с деталями звонка.
Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером во вторник, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.
"Телефонный разговор длился около 30 минут, он был инициирован Путиным", — пишет издание со ссылкой на чиновника, который отметил, что в ходе разговора не было достигнуто прорыва.
Источник РИА Новости

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