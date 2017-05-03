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Президент КР подписал Закон о ратификации Соглашения с АБР о финансировании

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423855-ru.html

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3 мая 2017, 10:39       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Соглашения между Кыргызстаном и Азиатским банком развития о финансировании (Специальные операции) (Проект соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС 1 и 3), подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 13 апреля 2017 года.
Целью Соглашения является улучшение условий для транзитных перевозок.
Вышеуказанные региональные коридоры сформируют основную автомагистраль для внутренних и международных поездок, связывающую север и юг страны. Предлагаемый проект позволит связать Ошскую, Баткенскую, Джалал-Абадскую и Таласскую области с Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областями.
В результате реализации проекта осуществится реабилитация дороги от села Эпкин до села Башкуганды протяженностью 70 км (км 89 – км 159), указанной соединительной дороги.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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