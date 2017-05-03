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Спасатели нашли тела еще двух погибших под оползнем в селе Аюу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/spasateli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423854-ru.html

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3 мая 2017, 10:45       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Спасатели нашли тела еще двух погибших под оползнем в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, накануне в 18.45 по местному времени в селе Аюу спасатели нашли тела еще двух погибших под оползнем. "Найденные тела "К.И.Н." 1978 года рождения и "Н.А.И." 2013 года рождения были переданы родственникам погибших", - сообщили в МЧС.
Поисковые работы в селе Аюу продолжаются. На месте работают спасатели, солдаты, также медики, строители, инженеры и энергетики.
Ранее из-под завалов извлекли тела двух девочек и 20-летней девушки.
Оползень в с.Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека. Таким образом, под земляной массой до сих пор остаются 19 человек.

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