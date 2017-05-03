Главе Совета ветеранов ГСИН К.Токоеву первому в Кыргызстане вручили российскую медаль им.Путилина (фото)

3 мая 2017, 10:25 Комментарии

Председателю Совета ветеранов ГСИН Кадыру Токоеву первому в Кыргызстане вручена российская медаль имени Ивана Дмитриевича Путилина. Об этом сообщает 3 мая пресс-служба ГСИН. Этой наградой бывший глава пенитенциарной системы республики, работавший начальником уголовного розыска города Фрунзе и заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД, отмечен по решению Бюро Совета ветеранов ГУУР МВД России.

Кадыр Токоев проработал в уголовном розыске 15 лет.

"Российские коллеги не забыли о заслугах Токоева, который был в первом наборе слушателей Академии МВД СССР и был в числе первых ее выпускников", - сказали в пресс-службе.

Медаль К.Токоеву вручил председатель Совета ветеранов МВД Кыргызстана Султанбек Жоошбаев. С наградой ветерана поздравили председатель ГСИН Таалайбек Жапаров, коллеги.

Справка:

Иван Дмитриевич Путилин - знаменитый питерский сыщик, первый глава сыскной полиции Санкт-Петербурга в 60-80-х годах XIX века. Он лично раскрыл множество краж, поджогов и крупных мошенничеств. Написал автобиографическую книгу "Сорок лет среди грабителей и убийц".