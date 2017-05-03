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Две улицы перекроют из-за ремонта — мэрия Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423852-ru.html

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3 мая 2017, 10:14       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В связи с ремонтом инженерных сетей некоторые улицы Бишкека закроют для движения автотранспорта, сообщила пресс-служба мэрии.
С 3 мая движение перекроют:
<ul> <li>на отрезке улицы Калыка Акиева от Токтогула до Чокморова - до июля (после реконструкции инженерных сетей дорогу отремонтируют);</li> <li>на отрезке улицы Турусбекова от Абдумомунова до Рыскулова - до конца мая.</li> </ul> Мэрия Бишкека просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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