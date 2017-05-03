Две улицы перекроют из-за ремонта — мэрия Бишкека

3 мая 2017, 10:14 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В связи с ремонтом инженерных сетей некоторые улицы Бишкека закроют для движения автотранспорта, сообщила пресс-служба мэрии.

С 3 мая движение перекроют:

<ul> <li>на отрезке улицы Калыка Акиева от Токтогула до Чокморова - до июля (после реконструкции инженерных сетей дорогу отремонтируют);</li> <li>на отрезке улицы Турусбекова от Абдумомунова до Рыскулова - до конца мая.</li> </ul> Мэрия Бишкека просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.