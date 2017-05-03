Депутаты перечислят трехдневную зарплату пострадавшим от оползня в Узгенском районе

3 мая 2017, 10:18 Комментарии

Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) на пленарном заседании парламента предложила коллегам перечислить трехдневную зарплату пострадавшим от схода оползня в Узгенском районе Ошской области.

Коллегу поддержал Пархат Тулендыбаев ("Республика – Ата-Журт"), а также ряд парламентариев.

Спикер Чыныбай Турсунбеков выразил соболезнования, затем депутаты почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 29 апреля, около 07.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл 7 домов. В результате схода оползня погибли 24 человека, среди которых 9 детей.

Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. Найдены тела трех девочек. 2 мая обнаружили тела еще двоих, в том числе ребенка. Поиски остальных продолжаются.