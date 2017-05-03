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Депутаты перечислят трехдневную зарплату пострадавшим от оползня в Узгенском районе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423850-ru.html

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Депутаты ЖК перечислят трехдневную зарплату семьям погибших и пострадавшим при оползне в Узгене

3 мая 2017, 10:18       Комментарии

Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) на пленарном заседании парламента предложила коллегам перечислить трехдневную зарплату пострадавшим от схода оползня в Узгенском районе Ошской области.
Коллегу поддержал Пархат Тулендыбаев ("Республика – Ата-Журт"), а также ряд парламентариев.
Спикер Чыныбай Турсунбеков выразил соболезнования, затем депутаты почтили память погибших минутой молчания.
Напомним, 29 апреля, около 07.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл 7 домов. В результате схода оползня погибли 24 человека, среди которых 9 детей.
Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. Найдены тела трех девочек. 2 мая обнаружили тела еще двоих, в том числе ребенка. Поиски остальных продолжаются.

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