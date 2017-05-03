Коллектив ИА K-News поздравляет коллег со Всемирным днем свободы печати

3 мая 2017, 10:10 Комментарии

Ежегодно 3 мая в Кыргызстане отмечается Всемирный день свободы печати.

Профессиональный праздник для работников СМИ считается относительно молодым. Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году по итогам работы Генеральной конференции ЮНЕСКО. Последняя в резолюции от 1991 года признала, что "свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества".

За годы независимости Кыргызстану удалось добиться ощутимых успехов в развитии независимой журналистики. Тем более, что право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати прописано в Конституции Кыргызской Республики.

Ведущие мировые правозащитные организации сходятся во мнении, что Кыргызская Республика лидирует среди государств Центральной Азии в рейтингах свободы слова. Несмотря на это, государство по-прежнему сталкивается с определенными вызовами и рисками при исполнении журналистами профессиональных обязанностей.

Так, по данным международной организации Freedom House, Кыргызстан относится к "несвободным" странам, однако на региональном уровне показатели у Кыргызстана – самые высокие (67 баллов из 100 – по итогам 2017 года). Для сравнения, у Норвегии – 8 баллов, а у Северной Кореи и Туркменистана – по 98. Аналогичных характеристик Кыргызстан удостоился от международной неправительственной организации "Репортеры без границ". Согласно их исследованию, показатель свободы прессы в Кыргызстане остается самым высоким в регионе – 89 место, в то время как Казахстан, например, располагается на 157 месте, а Узбекистан – на 169.

Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.

Коллектив информационного агентства K-News поздравляет коллег с профессиональным праздником. Благодаря вам читатели имеют возможность получать оперативную, беспристрастную и, самое главное, честную и объективную информацию, ведь эти принципы являются основополагающими для любого журналиста. ИА K-News желает вам творческих успехов, благодарной аудитории, вдохновения, реализации новых идей и уникальных проектов!