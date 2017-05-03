Генеральный секретарь ОДКБ Ю.Хачатуров приступил к выполнению своих обязанностей

3 мая 2017, 9:46 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров, назначенный на должность 14 апреля 2017 года Решением Совета коллективной безопасности, приступил 2 мая 2017 года к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ

Владимир Зайнетдинов.

По прибытию в Секретариат ОДКБ Юрий Хачатуров встретился с коллективом. Касаясь приоритетов в своей деятельности на посту Генерального секретаря ОДКБ, он обозначил главный из них – дальнейшее укрепление взаимодействия между государствами – членами ОДКБ. "Наша задача – всегда следовать главному принципу ОДКБ: "Один за всех - и все за одного", - отметил Юрий Хачатуров на встрече с сотрудниками Секретариата Организации.

3 мая с.г. Генеральный секретарь ОДКБ примет участие в запланированном заседании Постоянного совета Организации.