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В селе Курбу-Таш сельского округа Жалпак–Таш Узгенского района организовано круглосуточное дежурство врачей

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sele-ku...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423842-ru.html

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3 мая 2017, 9:49       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В селе Курбу - Таш сельского округа Жалпак – Таш Узгенского района, где местные жители из- за схода оползня переселены в более безопасное место организовано круглосуточное дежурство врачей. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава КР.
Для оказания в случае необходимости квалифицированной медицинской помощи на месте круглосуточно дежурит 1 бригада врачей в составе одного врача и шесть человек среднего медицинского персонала Центра общеврачебной практики Куршаб.
Задействована одна машина скорой медицинской помощи. Бригада полностью обеспечена необходимыми медицинскими препаратами и изделиями медицинского назначения.
Санитарно-эпидемиологическое состояние удовлетворительное, продолжается наблюдение. Санитарными врачами в целях профилактики инфекционных заболеваний проводятся разъяснительные работы среди местного населения. Проведены дезинфекционные работы.
Взяты пробы воды из двух родников, четыре пробы отправлены для проверки в санитарно-бактериологическую лабораторию и еще четыре пробы отправлены в санитарно-гигиеническую лабораторию.

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