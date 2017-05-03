В селе Курбу-Таш сельского округа Жалпак–Таш Узгенского района организовано круглосуточное дежурство врачей

3 мая 2017, 9:49 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В селе Курбу - Таш сельского округа Жалпак – Таш Узгенского района, где местные жители из- за схода оползня переселены в более безопасное место организовано круглосуточное дежурство врачей. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава КР.

Для оказания в случае необходимости квалифицированной медицинской помощи на месте круглосуточно дежурит 1 бригада врачей в составе одного врача и шесть человек среднего медицинского персонала Центра общеврачебной практики Куршаб.

Задействована одна машина скорой медицинской помощи. Бригада полностью обеспечена необходимыми медицинскими препаратами и изделиями медицинского назначения.

Санитарно-эпидемиологическое состояние удовлетворительное, продолжается наблюдение. Санитарными врачами в целях профилактики инфекционных заболеваний проводятся разъяснительные работы среди местного населения. Проведены дезинфекционные работы.

Взяты пробы воды из двух родников, четыре пробы отправлены для проверки в санитарно-бактериологическую лабораторию и еще четыре пробы отправлены в санитарно-гигиеническую лабораторию.