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Юные спортсмены "Союза Таэквондо WTF КР" показали очередные успехи

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/iunye-spo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423841-ru.html

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Пловцы Кыргызстана успешно стартовали на чемпионате Центральной Азии

3 мая 2017, 9:59       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. На Международном открытом чемпионате по Таэквондо WTF, прошедшем с 28 Апреля по 1 Мая в столице Казахстана г. Алматы в честь основателя Таэквондо WTF в Казахстане "Мустафы Озтюрка" и Казахского батыра "Канжыгалы Богенбай", спортсмены "Союза Таэквондо WTF КР" показали отличные результаты. Об этом сообщили в Союзе Таэквондо WTF КР.
В чемпионате приняли участие свыше 1500 спортсменов из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Спортсмены из Кыргызстана в лице "Союза Таэквондо" зовоевали медали разного достоинства. В весовой категории до 20 кг (возраст 5-6 лет) 3-е место занял Кадыров Дениз; в весовой категории до 22 кг (возраст 8-9 лет) 3-е место занял Махапатжанов Расул; в весовой категории до 42 кг (возраст14-15 лет) 2-е место заняла Бахапова Алина; до 59 кг(возраст 15-16 лет) 2-е место занял Акылбек уулу Бекмырза.
Организаторы турнира отметили высокую подготовку и боевый дух воспитанников "Союза Таэквондо WTF КР" и пожелали дальнейших успехов на международной арене.
В свою очередь, руководство "Союза Таэквондо WTF КР" отметило, что и дальше, не останавливаясь на достигнутом, спортсмены Союза будут радовать кыргызстанцев очередными значимыми победами на международном уровне, внося в копилку отечественного спорта новые достижения.

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