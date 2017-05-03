Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутаты ЖК перечислят трехдневную зарплату семьям погибших и пострадавшим при оползне в УзгенеДепутаты ЖК перечислят трехдневную зарплату семьям погибших и пострадавшим при оползне в УзгенеЮные спортсмены "Союза Таэквондо WTF КР" показали очередные успехиЮные спортсмены "Союза Таэквондо WTF КР" показали очередные успехи

В мае тариф на газ для населения снизился на 18 тыйын

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-mae-tar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423840-ru.html

Похожие новости

Красный полумесяц оказал гумпомощь пострадавшему в ходе оползня населению

Премьер С.Жээнбеков проведет в Оше совещание по вопросу обеспечения защиты населения от ЧС

Комитет ЖК одобрил присвоение статуса села населенным пунктам трех областей

В парламенте предлагают провести общую инвентаризацию населенных пунктов КР

Депутат предлагает провести инвентаризацию населенных пунктов, как Дачи Су и Аюу, которым не присвоен статус села или города

3 мая 2017, 10:00       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В мае тариф на природный газ для населения Кыргызстана, по сравнению с прошлым месяцем снизился на 18 тыйын, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
По ее информации, тарифы на газ на май для населения республики составили - 14,19 сома за 1 кубометр (в прошлом месяце он составлял 14,37 за куб), для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и налога с продаж (НсП) — 17,42 сома за 1 куб (17,62 сом), без учета НсП - 17,26 сома за 1 куб (17,46 сом).
Официальный курс доллара на 1 мая 2017 года составил 67,50 сом/доллар.
В соответствии с приказами Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР от 15 июня 2016 года "О тарифах на природный газ для населения", "О тарифах на природный газ для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций", ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому Нацбанком КР на 1 число каждого месяца.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум