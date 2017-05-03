В мае тариф на газ для населения снизился на 18 тыйын

3 мая 2017, 10:00 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В мае тариф на природный газ для населения Кыргызстана, по сравнению с прошлым месяцем снизился на 18 тыйын, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По ее информации, тарифы на газ на май для населения республики составили - 14,19 сома за 1 кубометр (в прошлом месяце он составлял 14,37 за куб), для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и налога с продаж (НсП) — 17,42 сома за 1 куб (17,62 сом), без учета НсП - 17,26 сома за 1 куб (17,46 сом).

Официальный курс доллара на 1 мая 2017 года составил 67,50 сом/доллар.

В соответствии с приказами Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР от 15 июня 2016 года "О тарифах на природный газ для населения", "О тарифах на природный газ для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций", ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому Нацбанком КР на 1 число каждого месяца.