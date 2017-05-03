Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Форум в Баку призван содействовать устойчивому развитию и укреплять безопасность человека посредством диалогаФорум в Баку призван содействовать устойчивому развитию и укреплять безопасность человека посредством диалогаВ мае тариф на газ для населения снизился на 18 тыйынВ мае тариф на газ для населения снизился на 18 тыйын

Депутаты ЖК перечислят трехдневную зарплату семьям погибших и пострадавшим при оползне в Узгене

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/deputaty-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423839-ru.html

Похожие новости

В ЖК предлагают передать 3-дневную зарплату в помощь пострадавшим от оползня в Узгене

В селе Курбу-Таш сельского округа Жалпак–Таш Узгенского района организовано круглосуточное дежурство врачей

Пострадавшим в Узгене оказана гуманитарная помощь

Трагедия в Узгене: пострадавшим раздали гуманитарную помощь

Красный полумесяц оказал гумпомощь пострадавшему в ходе оползня населению

3 мая 2017, 10:08       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Депутаты парламента сегодня на своем заседании решили перечислить трехдневную зарплату семьям погибших и пострадавшим при оползне в селе Аюу Узгенского района Ошской области.
Заседание парламента началось с минуты молчания по погибшим в результате оползня в селе Аюу.
С предложением перечислить зарплату семьям погибшим выступила депутат Айнуру Алтыбаева. Все парламентария поддержали это предложение.
Кроме этого прозвучало предложение пригласить премьер-министра и главу МЧС на заседание парламента, чтобы заслушать информацию по ситуации.
Спикер парламента подчеркнул, что на данный момент премьер-министр находится на месте происшествия и в этой связи они сегодня принять участие в заседании парламента не смогут. Они могут принять участие в заседании парламента только завтра.
Однако депутат Дастан Бекешов отметил, что будет правильным, если сейчас правительство будет работать, и парламент не будет их отвлекать. "Пусть лучше правительство работает и делает всю необходимую работу по оказанию помощи пострадавшим и предупреждению ЧС. Здесь мы их просто пригласим и дадим задания. Это можно и попозже сделать. Сейчас пусть работают", - сказал он.
Напомним, 29 апреля в селе Аюу Узгенского района сошел оползень, который накрыл 24 человека, среди них 11 детей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум