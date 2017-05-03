Депутаты ЖК перечислят трехдневную зарплату семьям погибших и пострадавшим при оползне в Узгене

3 мая 2017, 10:08 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Депутаты парламента сегодня на своем заседании решили перечислить трехдневную зарплату семьям погибших и пострадавшим при оползне в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

Заседание парламента началось с минуты молчания по погибшим в результате оползня в селе Аюу.

С предложением перечислить зарплату семьям погибшим выступила депутат Айнуру Алтыбаева. Все парламентария поддержали это предложение.

Кроме этого прозвучало предложение пригласить премьер-министра и главу МЧС на заседание парламента, чтобы заслушать информацию по ситуации.

Спикер парламента подчеркнул, что на данный момент премьер-министр находится на месте происшествия и в этой связи они сегодня принять участие в заседании парламента не смогут. Они могут принять участие в заседании парламента только завтра.

Однако депутат Дастан Бекешов отметил, что будет правильным, если сейчас правительство будет работать, и парламент не будет их отвлекать. "Пусть лучше правительство работает и делает всю необходимую работу по оказанию помощи пострадавшим и предупреждению ЧС. Здесь мы их просто пригласим и дадим задания. Это можно и попозже сделать. Сейчас пусть работают", - сказал он.

Напомним, 29 апреля в селе Аюу Узгенского района сошел оползень, который накрыл 24 человека, среди них 11 детей.