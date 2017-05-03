Форум в Баку призван содействовать устойчивому развитию и укреплять безопасность человека посредством диалога

3 мая 2017, 10:09 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. 5 и 6 мая представители мировых культур соберутся в Баку (Азербайджан), чтобы принять участие в IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу. Форум призван активизировать и поддержать усилия по поощрению культурного разнообразия и инклюзивных обществ посредством диалога между всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщается в информации пресс-службы ЮНЕСКО.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова откроют Форум, организованный правительством Азербайджана в партнёрстве с ЮНЕСКО. Это мероприятие даст возможность изучить эффективные пути решения проблем, связанных с безопасностью человека. К этим проблемам можно отнести массовую миграцию, насильственный экстремизм и конфликты.

Резкий рост численности мирового населения (более 7 млрд. человек в 2017 году), возможности современных технологий, повышенная мобильность людей, а также увеличение потока товаров и идей через границы значительно сблизили культуры в XXI веке, что было немыслимым ещё несколько десятилетий назад. Однако, несмотря на появление новых возможностей, некоторые женщины, мужчины и дети, живущие в более сложных и многообразных обществах, стали мыслить обособленно. Это усугубило предрассудки, нетерпимость, расизм, ксенофобию, дискриминацию, радикализацию и насильственный экстремизм.

В этом контексте на Форуме соберутся главы правительств и министры, представители межправительственных организаций и частного сектора, а также разработчики политики, специалисты в области культуры, журналисты, интеллектуалы и активисты гражданского общества с целью подтвердить настоятельную необходимость в расширении, укреплении и активизации диалога между народами и культурами, религиями и верованиями.

Форум призван подчеркнуть, что диалог является предпосылкой предотвращения насильственного экстремизма и решения стоящих перед нами проблем, поскольку в отсутствии диалога задачи Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению процветания останутся недостижимыми.

В рамках Форума ЮНЕСКО проведёт более десяти сессий, демонстрируя разнообразную деятельность Организации в области межкультурного диалога, направленную на решение таких проблем, как интеграция мигрантов в городах, распространение насильственного экстремизма, а также рост радикализации молодёжи в Интернете.

Помимо этого, на Форуме ЮНЕСКО представит ряд продуктов, среди которых будет научная публикация под названием "Межкультурные отношения на распутье: сравнительный обзор концепций, политики и практики", а также две инновационных онлайн-платформы: платформа электронного обучения в области межкультурных навыков (финансируемая при поддержке Азербайджана) и платформа мусульманско-арабского наследия на Западе (финансируемая Центром национального диалога им. короля Абдул-Азиза в Эр-Рияде, Саудовская Аравия).

В ходе мероприятия, кафедры ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу организуют свой второй Академический форум, в то время как участники Международной сети онлайн-платформы ЮНЕСКО "Шёлковый путь" проведут совещание для оценки прогресса в реализации Плана действий на 2016-2018 гг.. В ходе Форума ЮНЕСКО также отметит деятельность лауреатов Премии ЮНЕСКО-Шарджи за развитие арабской культуры 2017 года.

Форум этого года придаст дополнительный импульс Международному десятилетию сближения культур (2013-2022 гг.), по которому ЮНЕСКО является ведущим учреждением в системе ООН, а также вкладу Организации в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), особенно ЦУР 16 по построению миролюбивых и открытых обществ.