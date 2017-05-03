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Форум в Баку призван содействовать устойчивому развитию и укреплять безопасность человека посредством диалогаФорум в Баку призван содействовать устойчивому развитию и укреплять безопасность человека посредством диалога

В реабилитационном центре для ЛОВЗ на сегодняшний день обслуживаются 37 человек с ОЗВ

Источник:
http://kabar.kg/news/v-reabili...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423837-ru.html

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3 мая 2017, 10:15       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В Реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) при Министерстве труда и социального развития на сегодняшний день комплексную реабилитацию получают 37 человек с ОВЗ, из них 12 человек госпитализированы на протезирование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам директора Центра реабилитации ЛОВЗ Саликы Калдыбаевой, в Центр поступают ЛОВЗ в возрасте от 7 до 80 лет. В течение года здесь обслуживаются около 600 человек с I, II, III, группой инвалидностью со всех регионов республики.
"Все лица с ограниченными возможностями здоровья получают медицинские процедуры по показаниям диагноза. Это - физио процедуры, массаж, парафинотерапия, медикаментозная терапия, ЛФК – лечение физкультурой. Также, пациенты проходят психологическую, социально-трудовую, социально-культурную реабилитацию", - сказала директор Центра Салика Калдыбаева.
Центр предоставляет трехразовое питание. Все реабилитационные услуги оказываются бесплатно.

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