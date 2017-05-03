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В армии Кыргызстана о головы "духов" разбивают табуретки и надевают противогаз с перекрытым кислородом, - омбудсмен

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423836-ru.html

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3 мая 2017, 9:41       Комментарии

Аппарат омбудсмена провел мониторинг соблюдения прав призывников. Об этом стало известно 2 мая на закрытом заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности. Как сообщили в пресс-службе главного правозащитника, в мониторинге было охвачено 13 призывных комиссий, количество опрошенных призывников составило 355 человек.
По результатам анонимного анкетирования на вопрос о том, к каким видам наказания был привлечен солдат, 77 военнослужащих срочной военной службы ответили, что были привлечены к дисциплинарному взысканию в виде "наряда вне очереди", один указал, что был подвергнут дисциплинарному аресту, 11 военнослужащих - к "стойке в одной позе", 6 - к "табуретке", 4 - к наказанию "слоник", 3 прошли наказание "стодневка" и по одному - к наказанию "телевизор" и "велосипед".
По словам омбудсмена Кубата Оторбаева, из всех перечисленных видов наказания законными являются только "наряд вне очереди" и "дисциплинарный батальон (дисбат)", если на то имелись основания.
"Остальные виды наказания не законны и являются жестоким обращением", - отметил он и дал рекомендации Совету безопасности, правительству и Жогорку Кенешу обеспечить реализацию программы Генерального штаба Вооруженных сил по предупреждению смерти и травматизма среди личного состава ВС, а также по обеспечению безопасных условий военной службы.
Следующие виды наказаний, по данным Аппарата омбудсмена, применяются в армии Кыргызстана: "табуретка" - разбивание табуретки о голову человека; другой вариант - табуретку ставят вплотную к стене, сажают на нее солдата, потом табуретку вынимают, солдат берет ее за ножки и держит отведенное ему время, иногда на табуретку ставят воду или горячий чай. "Слоник" - на солдата надевают противогаз, перекрывают доступ воздуха, потом резко открывают доступ, дают глотнуть воздуха и бьют в грудь рукой или ногой. "Велосипед" - солдат лежит на спине, между пальцами его ног вставляют спички, зажигают их и заставляют солдата "крутить педали". "Стодневка" - ритуал, который начинается ровно за 3 месяца и 10 дней до приказа об увольнении старослужащих из армии. Каждую ночь молодые солдаты должны класть под подушку дембелям сигареты, на которых написано, сколько "деду" осталось до приказа. За непослушание назначаются дополнительные наказания.

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