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В ЖК предлагают передать 3-дневную зарплату в помощь пострадавшим от оползня в Узгене

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423835-ru.html

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Трагедия в Узгене: пострадавшим раздали гуманитарную помощь

Красный полумесяц оказал гумпомощь пострадавшему в ходе оползня населению

3 мая 2017, 9:57       Комментарии

В Жогорку Кенеше 3 мая почтили память погибших в результате сходы оползня в селе Аюу Узгенского района. После ряд депутатов высказал предложение передать 3-дневную зарплату в помощь пострадавшим от оползня.
"Конечно, у каждого свое право, сколько средсв передать в помощь пострадавшим. Но, думаю, у всех нас есть возможность передать 3-дневную зарплату в помощь", - сказала депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК).
Ее поддержал депутат Пархат Тулендыбаев ("Республика - Ата-Журт").
Спикер Чыныбай Турсунбеков выразил мнение, что не стоит принимать отдельное постановление по этому вопросу. "Если будет открыт счет по сбору средств для пострадавших, то мы в обязательном порядке перечислим средства. Так было всегда", - сказал он.
Депутат Таалайбек Масабиров ("Кыргызстан") попросил правительство решить вопрос с переселением граждан, которые по сей день живут на участках, признанных МЧС опасными.
29 апреля примерно в 06:40 в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом 200 тыс. кубометров, накрывший семь жилых домов, в одном из которых никто не проживал. По предварительной информации, оползень накрыл 24 человека.
МЧС 28 марта 2017 года выдало предписание о необходимости переселения в более безопасный участок. Также жителям трех из этих семи домов в 2003 году со стороны государства были выделены льготные ссуды. Остальные четыре дома, по предварительной информации, были построены незаконно, информация уточняется.

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