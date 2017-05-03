В Кыргызстане скончался ветеран ВОВ, заслуженный геолог Бакир Чодобаев

3 мая 2017, 9:30 Комментарии

Накануне после тяжелой и продолжительной болезни, на 93-м году жизни скончался ветеран Великой отечественной войны Бакир Чодобаев, сообщают родственники.

"Бакир Чодобаев — значимая фигура для истории геологии Киргизской СССР. Основатель и председатель общественного объединения ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Он родился в Иссык-Кульской области в селе Ак-Терек. Воевал в рядах Советской армии. Заслуженный геолог КР, лауреат госпремии КР в области науки и техники, персональный пенсионер за особые заслуги перед народом Кыргызстана. Награжден орденами "Манас" 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалью "За отвагу", "Данк" и другими знаками отличия.

Похороны состоятся 3 мая на кладбище "Ала-Арча".