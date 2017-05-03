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В Кыргызстане скончался ветеран ВОВ, заслуженный геолог Бакир Чодобаев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423834-ru.html

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3 мая 2017, 9:30       Комментарии

Накануне после тяжелой и продолжительной болезни, на 93-м году жизни скончался ветеран Великой отечественной войны Бакир Чодобаев, сообщают родственники.
"Бакир Чодобаев — значимая фигура для истории геологии Киргизской СССР. Основатель и председатель общественного объединения ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Он родился в Иссык-Кульской области в селе Ак-Терек. Воевал в рядах Советской армии. Заслуженный геолог КР, лауреат госпремии КР в области науки и техники, персональный пенсионер за особые заслуги перед народом Кыргызстана. Награжден орденами "Манас" 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалью "За отвагу", "Данк" и другими знаками отличия.
Похороны состоятся 3 мая на кладбище "Ала-Арча".

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