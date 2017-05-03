В Тогуз-Тороуском районе более 4 тыс. домохозяйств перешли на цифровое телевидение

3 мая 2017, 9:55 Комментарии

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области на цифровое телевидение перешли 4 200 домохозяйств. Об этом сообщили представители местной власти накануне, на встрече актива района с заместителем министра культуры Айнурой Темирбековой и заместителем директора ОАО РПО РМТР Усаном Джанузаковым.

По их данным на сегодняшний день процент подключенных домохозяйств Тогуз-Тороузского района составляет 78%.

"Из 326 сел Кыргызстана, неохваченных ЦТВ, в Джалал-Абадской области расположено 66 населенных пунктов. На территории Тогуз-Тороуского района пока не видят цифру 6 сел, из которых в 4 селах: Табылгыты, Каба, Кара-Суу и Чет-Булак будут установлены ЦАТРы, а в 2 селах — Орнок и Макмал каждое домохозяйство подключается к спутниковому телевидению индивидуально", – говорится в сообщении.

Напомним, до отключения аналогового телевидения на всей территории Кыргызстана остается 13 дней.