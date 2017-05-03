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В Тогуз-Тороуском районе более 4 тыс. домохозяйств перешли на цифровое телевидение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-togu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423833-ru.html

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3 мая 2017, 9:55       Комментарии

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области на цифровое телевидение перешли 4 200 домохозяйств. Об этом сообщили представители местной власти накануне, на встрече актива района с заместителем министра культуры Айнурой Темирбековой и заместителем директора ОАО РПО РМТР Усаном Джанузаковым.
По их данным на сегодняшний день процент подключенных домохозяйств Тогуз-Тороузского района составляет 78%.
"Из 326 сел Кыргызстана, неохваченных ЦТВ, в Джалал-Абадской области расположено 66 населенных пунктов. На территории Тогуз-Тороуского района пока не видят цифру 6 сел, из которых в 4 селах: Табылгыты, Каба, Кара-Суу и Чет-Булак будут установлены ЦАТРы, а в 2 селах — Орнок и Макмал каждое домохозяйство подключается к спутниковому телевидению индивидуально", – говорится в сообщении.
Напомним, до отключения аналогового телевидения на всей территории Кыргызстана остается 13 дней.

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